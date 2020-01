Il digiuno di Salvini: “Non potevo resistere ai tortellini” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Matteo Salvini ha già dichiarato finito il suo digiuno. L’attività di solidarietà #digiunoperSalvini, organizzata dopo il voto per la Gregoretti, è stata interrotta dallo stesso ex-ministro. Il leader leghista ha ammesso lui stesso lo sgarro: “Oggi mi hanno messo davanti un piatto di tortellini con il parmigiano, impossibile resistere”. Il digiuno di Salvini L’iniziativa è stata indetta dal suo stesso team di comunicazione in seguito al voto della Commissione sulle immunità. Per l’occasione è stato aperto il sito digiunoperSalvini.it, nel quale viene chiarito lo scopo: “Caso Gregoretti, Matteo Salvini a processo, rischia la galera per aver difeso la Patria! Io sto con lui e digiunerò per un giorno in segno di solidarietà”. Sulla questione il leader leghista si espresse il giorno del lancio dell’iniziativa: “Oggi digiuno nel nome di ... notizie

