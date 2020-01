Grom, come è andata a finire la storia del “gelato come una volta” (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Il gelato come una volta” è ancora oggi il claim che accompagna la comunicazione offline e digitale di Grom, come quando nacque nei primi anni Duemila a Torino. Oggi però le cose sono un po’ cambiate: il negozio nella centrale via Cernaia è stato chiuso, così come molte altre gelaterie Grom a Udine, a Treviso, Modena, Mestre, Viareggio e Alessandria. In compenso ci sono tanti banchi frigo nei principali supermercati della penisola, perché da quando il marchio è stato acquistato nel 2015 dalla multinazionale olandese Unilever (leader del mercato con Algida, Magnum ma anche negli Stati Uniti con Ben&Jerry’s) la strategia è cambiata. Ma proviamo a fare rewind e a scorrere rapidamente la storia di Grom. Nato da due amici non ancora trentenni – Federico Grom e Guido Martinetti – che nel 2003 decidono di aprire un gelateria a Torino (in piazza Paleocapa) con un ... wired

