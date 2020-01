Grave schianto in autostrada: Valentina è morta a 22 anni insieme al suo cagnolino (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ha perso il controllo della sua auto e si è schiantata contro un guard rail, poi è stata investita da un’altro veicolo: a 22 anni si è spenta Valentina Zaia Ogni tentativo di salvarla è risultato vano e la sua vita si è interrotta a soli 22 anni. Valentina Zaia è deceduta in un Grave … L'articolo Grave schianto in autostrada: Valentina è morta a 22 anni insieme al suo cagnolino NewNotizie.it. newnotizie

