Grande Fratello Vip, Salvo Veneziano contro Sergio e Patrick: “Ma quali amici? C’è qualcosa che non torna in tutta la faccenda” (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Non si sono comportati molto bene con me. Ho pagato io per quella scena in diretta ed ho pagato per quello che ho fatto”. In un’intervista a Libero, Salvo Veneziano si toglie qualche sassolino dalla scarpa e non risparmia frecciate nei confronto degli ex compagni al Grande Fratello Vip, Pasquale Laricchia, Sergio e Patrick, che non solo erano con lui ma hanno anche riso delle sue frasi sessiste su Elisa De Panicis, quelle che gli sono costate l’espulsione dalla casa più spiata d’Italia. A ormai quasi due settimane di distanza da quell’episodio che ha scatenato grandi polemiche, Veneziano ha voluto mettere le cose in chiaro: “Li chiamate pure amici? Forse c’è un errore. Non c’è amicizia. C’è qualcosa che non torna in tutta la faccenda. Ve lo posso assicurare: ho sbagliato e ho pagato. Ma ho chiesto scusa. Quando siamo entrati nel centro antiviolenza nemmeno mi ... ilfattoquotidiano

