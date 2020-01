Germania, spari sulla folla: morti e feriti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Bilancio tragico per la sparatoria in un paesino del Sud in Germania: le prime informazioni parlano di sei morti e dell’assalitore arrestato. Un dramma consumato in famiglia, non un attentato. Sei persone uccise e l’assalitore arrestato dalla polizia locale: è questo il tragico bilancio di una sparatoria avvenuta nella tarda mattinata di oggi, 24 gennaio, … L'articolo Germania, spari sulla folla: morti e feriti è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

