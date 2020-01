Federico Rossi attacca Antonio Zequila: “incommentabile, mentalità microcefàlica ed ignorante” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Antonio Zequila, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4, avrebbe infastidito e non poco Federico Rossi, componente del duo Benji e Fede, e compagno di Paola Di Benedetto, anche lei nel cast del reality. Durante la serata in casa è stata organizzata una sorta di sfilata che ha sicuramente smosso gli animi dei concorrenti, ma è stata la passerella delle ragazze ad aver acceso una polemica sul web. A quanto pare, Antonio Zequila, dopo la sfilata della Di Benedetto, le avrebbe dato 0 come punteggio per via di una motivazione decisamente di cattivo gusto Zero, che caz*o me ne frega, non si è spogliata Il fatto che Paola fosse “troppo coperta” non sarebbe andato giù al concorrente della casa, che avrebbe quindi penalizzato la ragazza. Immediatamente su Twitter si sono scatenati i telespettatori che hanno disprezzato le parole di Zequila Zequila: “le do ... trendit

Francym97 : RT @trash_italiano: #GFVIP: Federico Rossi attacca Antonio Zequila per difendere Paola Di Benedetto - missyoufilippo : RT @trash_italiano: #GFVIP: Federico Rossi attacca Antonio Zequila per difendere Paola Di Benedetto - trash_italiano : #GFVIP: Federico Rossi attacca Antonio Zequila per difendere Paola Di Benedetto -