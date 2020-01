Esplosivi per costruire due gallerie, pericolo frane: i residenti scrivono a Mattarella (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 5 minutiSalerno – Riceviamo e pubblichiamo una lettera di Oreste Agosto in merito alla situazione della costruzione delle due gallerie di collegamento tra l’area portuale con l’imbocco autostradale. I residenti della zona esprimono la loro preoccupazione per la decisione assunta dall’impresa esecutrice dei lavori di utilizzare cariche esplosive nelle teste di scavo, in un terreno caratterizzato da problemi di stabilità. La missiva è stata inviata al Ministro delle Infrastrutture e i Trasporti, al Ministro dell’Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro dei beni e delle attività Culturali e del Turismo, al Ministro della Giustizia al Ministro della Salute, al Ministro dell’Interno, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al Responsabile del Dipartimento di Protezione Civile, al ... anteprima24

positanonews : Positano. A Liparlati proseguono i lavori per il parcheggio comunale e l’ascensore. Si utilizzeranno esplosivi non… - RedazioneTvcity : Napoli, polizia arresta 26enne per possesso di droga ed ordigni esplosivi - - UrbimanoOrbi : @DeBortoliF @Corriere FILM 1917: I BANCHIERI AMERICANI NON SI POTEVANO PERMETTERE DI FAR PERDERE GLI INGLESI E FRAN… -