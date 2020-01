Ecco la modalità scura app Facebook per Android: rilascio avvenuto (foto) (Di venerdì 24 gennaio 2020) La modalità scura sembra diventata ormai una vera ossessione per gli sviluppatori e per i consumatori finali: Facebook non ne è esente in riferimento alla sua applicazione per Android, a cui il team dedicato sta dedicando diverse energie. Come riportato da 'Androidpolice.com', l'espansione del tema scuro sarebbe partita nelle scorse ore, fino a raggiungere tutti gli utenti interessati (si intende quelli del mondo, senza rifarsi a questa o a quella specifica regione geografica) nel giro di poche settimane. Volete dargli una piccola spinta per ottimizzare i tempi di rilascio? Tenete sempre aggiornata all'ultima versione disponibile nel Play Store l'app di Facebook per Android, oltre che ad avere un dispositivo con la modalità scura implementata a livello di sistema (cosa che sappiamo accadere con Android 10, l'ultima major-release del sistema mobile di Google). A quel punto non ci ... optimaitalia

