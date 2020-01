Decoro architettonico e aspetto architettonico nel condominio (Di venerdì 24 gennaio 2020) Cassazione 5.11.2019 n 28465 Il Decoro architettonico ex 1120 cc non è correlato alla sola estetica del fabbricato, ma anche alle condizioni di singoli elementi o di singole parti dello stesso, differisce dall'aspetto architettonico ex 1127 cc, giacché quest'ultimo sottende il riferimento allo stile del fabbricato, alla fisionomia ed alle linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore. fanpage

