Cotto e Mangiato, ricetta 24 Gennaio: tortine con datteri e noci (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ultima ricetta della settimana a Cotto e Mangiato. Oggi Tessa ha preparato al suo pubblico tutti gli ingredienti per fare delle tortine datteri e noci, da cuocere al microonde. La ricetta delle tortine datteri e noci Per quel che concerne gli ingredienti, sono: 50 grammi di datteri 30 grammi di noci 1 Uovo 3 cucchiai … L'articolo Cotto e Mangiato, ricetta 24 Gennaio: tortine con datteri e noci NewNotizie.it. newnotizie

