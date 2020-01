Coronavirus, più di 40 milioni i cinesi confinati in 13 centri urbani (Di venerdì 24 gennaio 2020) Sono più di 41 milioni oramai i cinesi confinati nelle tredici città nella provincia cinese dello Hubei, dove si concentra il numero più alto di casi di polmonite da Coronavirus, a imporre restrizioni ai trasporti. L’ultima città a imporre restrizioni alla circolazione di mezzi pubblici dalle 14 di oggi, le sette del mattino in Italia, è Yichang. Sono 29 i casi confermati di polmonite da Coronavirus a Pechino, dove le autorità sanitarie locali hanno innalzato il livello di risposta alle emergenze sanitarie al grado massimo, il livello 1. Lo ha reso noto la Commissione per la Sanità della capitale cinese durante una conferenza stampa sul controllo e la prevenzione dell’epidemia. Dei 29 casi casi accertati, uno era in gravi condizioni ma è migliorato, mentre gli altri casi sono stabili. Dopo la Città ... huffingtonpost

