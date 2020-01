Campione Michele, L’Eredità: panico prima della ghigliottina (Di venerdì 24 gennaio 2020) L’Eredità Flavio Insinna: panico per il campioncino Michele, che rischia l’eliminazione Da giorni tiene banco a L’Eredità di Flavio Insinna, dove è senza dubbio uno dei concorrenti più giovani di sempre. Trattasi del Campione Michele, ragazzo che studia e lavora a Padova, che qualche sera fa si è reso protagonista di un vero e proprio colpo di scena: all’inizio della puntata ha infatti promesso che, in caso di vittoria, si sarebbe tagliato i capelli… e lo ha fatto sul serio, portando a casa ben 75.000€ alla ghigliottina! Ieri non è riuscito a vincere il duello e a ritentare la fortuna alla ghigliottina, ma nella puntata de L’Eredità di stasera, venerdì 24 gennaio 2020, è tornato a sfidare la sorte battendo l’avversario al penultimo gioco, senza però vincere di nuovo alla ghigliottina. Eppure, verso la metà della puntata, ha avuto attimi di ... lanostratv

italiaserait : L’Eredità, 24 Gennaio 2020: torna campione Michele Veronesi - InsinnaFans : Michele torna campione, ma non indovina la parola della ghigliottina di stasera che è: FILM! #Monica #LEredità - BianciottoElisa : Qualcuno che mi dica il nome Instagram di #michele il campione? Grazie. #eredità -