Brescia-Milan ore 20.45 su Sky: dove vedere la partita in tv e streaming (Di venerdì 24 gennaio 2020) Venerdì 24 gennaio alle ore 20.45 ci sarà il calcio d'inizio di Brescia-Milan in programma allo stadio Rigamonti. Gli uomini di Corini vogliono ritrovare la vittoria che manca da 5 giornate, ma dovranno fare i conti con l'ottimo momento dei rossoneri a caccia del terzo successo di fila. Ecco dove vedere la partita in diretta TV e in streaming live. fanpage

AntoVitiello : Convocati Milan, non c'è #Paquetà che ha chiesto di non essere in lista per Brescia. Presenti Musacchio e Rodriguez - SkySport : ? #UltimOra #Milan ? #Paquetá ha chiesto di non essere convocato per #Brescia ?? Richiesta arrivata dopo la sessione… - DiMarzio : #Milan, con il #Brescia non ci sarà #Paquetà Cosa è successo ?? -