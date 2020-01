Bologna, «Dopo la citofonata di Salvini mi chiamano Yaya lo spacciatore». In 300 al Pilastro con il 17enne (Di venerdì 24 gennaio 2020) Dopo la citofonata di Matteo Salvini lo scorso martedì a casa di una famiglia tunisina del quartiere Pilastro di Bologna, la vita del 17enne ha già subito i primi effetti, come lui stesso racconta. «Fino a 3 giorni fa mi chiamavano Yaya la ‘cartola’ (espressione bolognese che significa personaggio simpatico e brillante, ndr), adesso mi chiamano Yaya lo spacciatore, è stata una brutta botta». Il ragazzo ha partecipato a un presidio spontaneo organizzato da residenti e associazioni del rione bolognese: «per reagire all’odio che si è scatenato», dicono gli organizzatori. Assieme al 17enne c’era il suo legale, Cathy La Torre. In strada, davanti al cippo che ricorda i tre carabinieri uccisi nel 1991 dalla banda della Uno Bianca, sono scesi in tanti, oltre 300 persone. Tra loro anche il sindaco Virginio Merola, il presidente del quartiere San Donato-San Vitale, ... open.online

matteosalvinimi : Quanto affetto dai commercianti e dai cittadini al mercato di Bologna stamattina! Abbraccio la signora Silvana, che… - LegaSalvini : #Salvini: Quanto affetto dai commercianti e dai cittadini al mercato di Bologna stamattina! Abbraccio la signora Si… - borghi_claudio : Dopo la visita ad arte fiera a Bologna venerdì sarò anch'io a Reggio Emilia per una cena di chiusura campagna elett… -