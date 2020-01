Australian Open 2020: Fognini e Federer, l’autorità e l’orgoglio. Tsitsipas, Serena Williams, Osaka: che ecatombe! (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giornata intensa doveva essere e tale si è confermata, la prima delle due di terzo turno agli Australian Open 2020. Quasi 14 ore di tennis, rimonte all’apparenza impossibili, pronostici totalmente ribaltati, addii: oggi si è consumato davvero di tutto sui campi di Melbourne Park, per un venerdì difficile da dimenticare di questo primo Slam dell’anno. La copertina, in chiave Italia, è tutta per Fabio Fognini, autoritario nel suo match contro l’argentino Guido Pella e bravo a mostrarsi superiore in tutte le fasi del gioco. La notizia importante, però, è un’altra: nonostante i dieci set passati in campo, con la rimonta contro Opelka e l’incontro sulle montagne russe con Thompson, il ligure dal punto di vista fisico è in buona condizione. Gli servirà, perché il prossimo ostacolo, l’americano Tennys Sandgren, sta dimostrando sempre di più di essere uomo ... oasport

WeAreTennisITA : 1??0??0?? volte agli #AusOpen La vittoria n. 100 agli Australian Open arriva col brivido. Federer è partito male co… - SkySport : ?? #AusOpen ? Miracolo di #Federer ?? Si salva al super tie-break con #Millman #SkyTennis #SkySport #AustralianOpen - Gazzetta_it : Agli #Australian Open #Federer rischia l’eliminazione con Millman -