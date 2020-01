Aristide Malnati/ 'Mi sono beccato una nomination per un motivo', Grande Fratello Vip, (Di venerdì 24 gennaio 2020) Aristide Malnati, Grande Fratello Vip 4: brutte giornate e tristezza per Mummy all'interno della casa. Cosa accadrà stasera per lui? ilsussidiario

tempoweb : #GfVip #AristideMalnati rischia grosso. La gaffe con #AntonellaElia - infoitcultura : Aristide Malnati: 'Quello che ha scritto Adriana Volpe mi ha fatto male' - Mediaset Play - JackMagico : Aristide Malnati e Roberto Giacobbo li vorrei su Rete4. Programma boom ! #GFVIP -