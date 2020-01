ArcelorMittal, l’ad Morselli contestata dagli operai di Genova alla commemorazione di Guido Rossa: vanno via quando parla (Di venerdì 24 gennaio 2020) Prima i fischi di protesta, poi via dalla cerimonia appena ha iniziato a parlare. Gli operai dell’ex Ilva di Genova hanno contestato l’amministratore delegato di ArcelorMittal, Lucia Morselli, durante la commemorazione per la morte di Guido Rossa. La cerimonia per ricordare l’operaio dell’allora Italsider di Genova-Cornigliano e sindacalista della Cgil, assassinato dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979, si stava svolgendo proprio nello stabilimento del capoluogo ligure. Quando la numero uno della multinazionale dell’acciaio ha preso la parola è scattata la protesta dei dipendenti di ArcelorMittal, che ha recentemente illustrato il suo nuovo piano industriale 2020-24 chiedendo 4.700 esuberi tra i 10.700 dipendenti. L'articolo ArcelorMittal, l’ad Morselli contestata dagli operai di Genova alla commemorazione di Guido Rossa: vanno via quando parla ... ilfattoquotidiano

