Vaccino contro il virus cinese: possibile in una settimana, stando a esperti (Di giovedì 23 gennaio 2020) Secondo uno dei maggiori esperti internazionali di vaccini Rino Rappuoli, della GSK Vaccine, il Vaccino al virus 2019-nCoV che ha colpito la Cina, sarebbe ottenibile in una settimana, grazie alla diffusione della sua mappa genetica. Sarebbe possibile già da ora estrapolare un Vaccino contro il nuovo virus 2019-nCoV sviluppatosi in Cina. La sua sequenza genetica … L'articolo Vaccino contro il virus cinese: possibile in una settimana, stando a esperti proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

