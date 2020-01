Teatro Alla Scala: tutte le promozioni per aggiudicarsi un biglietto a prezzo scontato (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il Teatro Alla Scala situato a Milano è uno dei più importanti teatri d’Italia nonché uno dei più prestigiosi a livello mondiale. Esso infatti da sempre ospita tantissimi artisti dell’opera provenienti da tutto il mondo nonché spettacoli di musica classica. Chi volesse vederne uno deve però informarsi sugli orari e sul costo del biglietto al fine di non farsi trovare impreparato. Naturalmente le tariffe variano a seconda della stagione, del posto scelto e dello spettacolo che si intende vedere. I biglietti possono essere acquistati in tre modi: presso la biglietteria centrale situata a Milano in Piazza della Scala, o nei punti vendita autorizzati oppure comodamente a casa mediante la procedura online. Oltre queste tre modalità non è possibile acquistare i biglietti ufficiali in nessun altro luogo. Inoltre è bene sapere che tutti i biglietti sono nominali dal momento che per ... notizie

