Sprint pre-elettorale sul cuneo fiscale. Il Governo approva il decreto (Di venerdì 24 gennaio 2020) La grande paura e la necessità. E soprattutto il segnale. Eccole le ultime 24 ore di Giuseppe Conte a tre giorni dalle elezioni in Emilia-Romagna. Conte capofila delle paure e delle necessità di Pd e 5 stelle. La paura che Matteo Salvini vinca le Regionali in Emilia Romagna e Calabria, trasformando il voto amministrativo in una bocciatura del Governo. La necessità di rilanciarsi per una maggioranza sfilacciata, ammaccata dal caos interno ai grillini dopo l’addio di Luigi Di Maio allo status di capo politico M5S proprio a ridosso delle elezioni. Il segnale da dare ai cittadini che passa dal decreto che mette più soldi nelle buste paga di milioni di lavoratori. E il tentativo di dare una soluzione all’ex Ilva di Taranto, a una settimana dalla dead line concordata con Mittal per arrivare a un accordo.Alle nove di sera, il premier apre a palazzo ... huffingtonpost

