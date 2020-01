Spotify lancia le playlist per i cani (e i gatti) (Di giovedì 23 gennaio 2020) Una playlist per il tuo cane (o gatto, o iguana, o criceto, o uccello), per fargli compagnia quando rimane da solo a casa: è la nuova trovata di Spotify, il più grande servizio di streaming musicale al mondo. La scena, quando devi uscire senza di lui, è sempre la stessa: il tuo cane ti guarda con occhi imploranti e malinconici, poi torna a cuccia deluso. E tu sai già che, al ritorno, i vicini, con aria di rimprovero, ti riferiranno che «ha pianto tutto il tempo», mentre lui, il tuo amico a quattro zampe, durante la tua assenza, avrà addentato le ciabatte, morsicchiato il divano e rovistato nell’immondizia. Ecco: per evitare che il tuo animale domestico soffra la solitudine, da ora in poi potrai selezionare una playlist studiata apposta per lui. Spotify ha lanciato questa iniziativa dopo aver scoperto che quasi il 74% dei proprietari di animali ... gqitalia

