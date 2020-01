Sporcizia e poca sicurezza: sigilli in ristorante piazza Vittorio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma – Gli agenti del I Gruppo ‘ex Trevi’ della Polizia Locale di Roma Capitale hanno chiuso un ristorante in piazza Vittorio. Una pattuglia, durante i consueti controlli alle attivita’ commerciali del quartiere, ha accertato il mancato rispetto di un provvedimento di chiusura emesso dalla Asl di zona, per una serie di gravi irregolarita’ emerse durante precedenti accertamenti della Polizia Locale: cibi privi di indicazione sulla provenienza e tracciabilita’, Sporcizia, carenze in materia di sicurezza dei locali. Al termine delle verifiche sono stati apposti i sigilli e diffidato il titolare a riaprire prima del nulla osta da parte della Asl e dei tecnici competenti. Lo scrive in una nota la Polizia locale L'articolo Sporcizia e poca sicurezza: sigilli in ristorante piazza Vittorio proviene da RomaDailyNews. romadailynews

romadailynews : #Sporcizia e poca #sicurezza: #sigilli in ristorante piazza Vittorio: Roma – Gli agenti del… -