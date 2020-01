Soleil Sorge | le rivelazioni sulla fine della storia con Jeremias

Soleil Sorge : "Perché con Jeremias è finita? Ci sono vizi che il lupo non perde" - : Luana Rosato Soleil Sorge rivela perchè l'amore con Jeremias Rodriguez non è durato e si toglie qualche sassolino dalla scarpa su Luca Onestini L’ultima edizione de L’Isola dei famosi si è tinta di rosa grazie alla relazione nata tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, ma tutto è finito qualche mese dopo la fine del reality show. Terminata l’esperienza in Honduras, Soleil e Jeremias hanno continuato a frequentarsi facendo sperare in ...

Soleil Sorgè - finalmente la verità su Jeremias Rodriguez : “Il lupo non perde il vizio” : Se n’è parlato per tantissimo tempo, anche se informazioni ufficiali ce ne sono state davvero poche. Adesso però è la diretta interessata a rivelare tutto ed a fare una volta per tutte chiarezza su questa vicenda. Ci riferiamo alla bellissima Soleil Sorgè e alla sua relazione sentimentale con il fratello di Belen e Cecilia, Jeremias Rodriguez. A quanto pare dunque la loro liaison d’amore è ormai completamente terminata e non ci sono ...

Soleil Sorge - è ufficialmente finita con Jeremias Rodriguez : ecco le dichiarazioni : Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez si sono lasciati, è ufficiale. I due si erano conosciuti e fidanzati durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi da cui erano tornati inseparabili. Dopo mesi in cui facevano coppia fissa, la bionda venticinquenne e il bell’argentino hanno improvvisamente smesso di mostrarsi insieme, lasciando i fans del loro amore a bocca asciutta. In tantissimi hanno cercato prove che potessero spiegare il perché di ...

Jeremias Rodriguez conferma : è finita con Soleil Sorge : Jeremias Rodríguez ha confermato che la storia con Soleil Sorge è finita. Ecco che cosa è successo. Isola dei Famosi: Jeremias e Soleil di nuovo al capolinea L’anno scorso nella quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi era nata una storia d’amore tra Jeremias Rodríguez e Soleil Sorge. Vi ricordate come sono andate le cose tra di loro? In realtà Jeremias aveva cercato Soleil molto prima dell’Isola dei Famosi. Il ...

Soleil Sorge : "Io e Jeremias ci siamo lasciati. Ora sono davvero felice" : Sembra ieri quando all'Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez, fratello della famosa Belen, e la ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge non perdevano occasione di mostrare il loro sentimento davanti alle telecamere di Canale 5.Purtroppo a qualche mese dalla chiusura del reality show condotto da Alessia Marcuzzi la loro storia è giunta al capolinea. Nelle settimane successive al programma infatti si sono susseguite sempre più voci che ...

Soleil Sorge ha replicato alle dichiarazioni di Luca Onestini : ecco le sue parole : Soleil Sorge ha replicato sui social alle dichiarazioni di Luca Onestini durante l’intervista a Rivelo, programma di Real Time. Luca Onestini: le dichiarazioni su Soleil Sorge Luca Onestini ha intrapreso il percorso a Uomini e Donne un paio di anni fa prima come corteggiatore e poi come tronista. Dal programma di Maria De Filippi è uscito fidanzato con Soleil Sorge, tra le polemiche e le critiche del pubblico, che preferiva a lei Giulia ...

Luca Onestini : «Soleil Sorge? L’amavo - si è visto!» - la replica inaspettata di lei : A distanza di anni Luca Onestini e Soleil Sorge continuano a lanciarsi frecciatine a distanza. La coppia nata nel 2017 negli studi televisivi di Uomini e donne è presto naufragata con l’ingresso dell’ex tronista nella casa del Grande Fratello Vip. Un’esperienza iniziata male, ma che si è rivelata importante per lo speaker di RTL 102.5, che tra le pareti di Cinecittà ha conosciuto la sua attuale fidanzata Ivana Mrazova (che come ...

Luca Onestini a Rivelo : le parole sull’esperienza a Uomini e Donne e su Soleil Sorge : Luca Onestini ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti sulla sua esperienza a Uomini e Donne e sull’ex fidanzata Soleil Sorge. Rivelo: ospite Luca Onestini Luca Onestini è stato prima un corteggiatore di Clarissa Marchese, poi un tronista di Uomini e Donne. Ha portato alla fine del suo percorso due ragazze, Soleil Sorge e Giulia Latini. L’attrazione verso Soleil era davvero forte e Luca ha scelto lei. Pochi mesi dopo, però, lui ...

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sono tornati insieme. L’indiscrezione : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge di nuovo insieme: l’annuncio Soleil Sorge, stando a quanto riportato da 361 magazine, avrebbe scelto di dare una nuova possibilità alla sua storia con Jeremias Rodriguez. Anche se è bene specificare che i diretti interessati non hanno mai confermato, durante i mesi passati insieme, il loro periodo di crisi. Secondo il portale web, il fratello minore di Belen Rodriguez avrebbe scelto di ritornare a vivere ...

Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez - ritorno di fiamma : trascorreranno insieme il Natale : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono riconciliati, la coppia sta progettando di passare insieme le vacanze di Natale A distanza di tempo si torna a parlare di Jeremias Rodriguez e Soleil Rodriguez, dopo un periodo di rottura, mai ufficializzata dai diretti interessati, sembra che i due siano tornati insieme. A far trapelare l’indiscrezione è stato 361 Magazine, dopo essersi riconciliati sono tornati a convivere. Questo è ciò che si ...

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge insieme a Natale : il gossip – VIDEO : Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sono tornati insieme, la coppia trascorrerà insieme il Natale Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge sono tornati insieme, a farlo sapere è stato 361 Magazine. A quanto pare i due sono tornati a vivere insieme nella casa che avevano preso in affitto a Milano. Tra i due sembra essere tornato quindi il sereno, al punto […] L'articolo Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge insieme a Natale: il gossip – VIDEO ...

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè : come passeranno il Natale : Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè, dopo la burrasca torna il sereno: come passeranno il Natale Dopo le turbolenze sentimentali degli scorsi mesi e dopo l’avventura a Pechino Express dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, pare proprio che sia tornato il sereno nella coppia. Così, Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè si apprestano a passare le feste […] L'articolo Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè: come passeranno il Natale ...

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge più affiatati che mai : le ultime indiscrezioni sulla coppia : A quanto pare Jeremias Rodríguez e Soleil Sorge stanno continuando la loro storia d’amore. Ecco le ultime indiscrezioni sulla coppia Isola dei Famosi: Jeremias Rodríguez e Soleil Sorge di nuovo insieme Durante l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi si è formata una nuova coppia, quella tra Jeremias Rodríguez e Soleil Sorge. Non era la prima […] L'articolo Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge più affiatati che mai: le ultime ...