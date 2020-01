Sarri: «Sarà difficile giocare a Napoli per me dal punto di vista emotivo» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Soddisfatto Maurizio Sarri al termine della gara di Coppa Italia contro la Roma, l’allenatore della Juve è intervenuto in conferenza parlando anche della prossima partita contro il Napoli «Non dobbiamo cadere nell’errore di guardare la classifica, il Napoli è una squadra forte con giocatori tecnicamente fortissimi. In una partita singola le squadre forti possono metterti in difficoltà. Sarà una partita tremendamente difficile, dal punto di vista emotivo Sarà una partita particolare. Il mio rapporto con il Napoli e soprattutto la città è stato forte» L'articolo Sarri: «Sarà difficile giocare a Napoli per me dal punto di vista emotivo» ilNapolista. ilnapolista

