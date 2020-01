Sampdoria, accordo totale con il Napoli per Younes: cosa manca (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sampdoria e Napoli hanno trovato l’intesa per il trasferimento di Younes: l’attaccante deve decidere tra Genoa, Torino e i blucerchiati La Sampdoria ha raggiunto un accordo totale con il Napoli per il prestito di Amin Younes, ai margini del progetto tecnico di Gennaro Gattuso. L’attaccante classe ’93 è un profilo gradito a Claudio Ranieri. Ora tocca al calciatore scegliere la migliore tra le proposte di Sampdoria, Genoa e Torino. In caso di arrivo di Younes, la dirigenza blucerchiata dovrà cedere Gianluca Caprari, seguito fortemente dal Sassuolo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

