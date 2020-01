Romano Prodi a TPI: “Zingaretti è l’uomo giusto per cambiare il PD perché è pacato” (Di giovedì 23 gennaio 2020) . Romano Prodi a TPI: “Zingaretti è l’uomo giusto per cambiare il PD perché è pacato” A pochi giorni dalle elezioni del 26 gennaio 2020 in Emilia Romagna, il direttore di TPI Giulio Gambino ha incontrato nella sua casa in centro a Bologna Romano Prodi, con cui ha parlato delle Sardine, del voto alle regionali, di Salvini e della politica estera dalla Libia all’Iran (qui l’intervista completa). Zingaretti? “È l’uomo giusto per la rinnovazione del PD, il suo piano per riformare il partito è giusto. Lui va bene perché è pacato”, dice Prodi. “Ma i dem sono ancora troppo chiusi, si parlano 10 persone al massimo tra loro. Oggi conosco a mala pena i nomi dei parlamentari di Bologna, questo per darle un’idea di quanto sia chiuso oggi il partito”. Qui l’intervista integrale . Leggi anche: Il sindaco, il governatore e l’ex premier: lo speciale di TPI a ... tpi

