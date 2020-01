"Ricostruiamo la nostra parte. Quella che oggi chiamiamo ancora sinistra è di fatto destra" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Anticipiamo la premessa dell’ultimo libro di Tomaso Montanari: “Dalla parte deltorto. Per la sinistra che non c’è”, in libreria per l’editore Chiarelettere. Questo libro.Una mattina di settembre, fresca e assolata. A Pescia, nella campagna toscana: sulla scalinata di una splendida villa patrizia ottocentesca. Il simbolo di una ricchezza antica, che affonda le radici nei privilegi feudali del medioevo: fondata su uno sfruttamento secolare, e poi aumentata col duro lavoro degli operai nelle cartiere e nelle altre fabbriche della famiglia. Finché, nel 1904, Quella villa diventa di proprietà pubblica, e diventa una scuola. Un esemplare istituto tecnico agrario, con dieci ettari di tenuta in cui imparare. Una ricchezza pubblica, aperta: che prende il posto di un dominio chiuso, privato.Uno straordinario sentimento di felicità e ... huffingtonpost

