Restauro dell’ex convento di Faiano: approvato il finanziamento (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPontecagnano Faiano (Sa) – L’ex convento San Benedetto di Faiano sarà riportato a nuova vita. Grazie all’approvazione di un finanziamento di ben 2.442.503,52 euro – accettato con Decreto Dirigenziale n. 4 del 14/01/2020, a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014-2020 – Asse 6 – Obiettivo Specifico 6.7 – Azione 6.7.1 – il Comune di Pontecagnano Faiano potrà assicurare il Restauro ed il recupero funzionale della struttura abbandonata a se stessa da ormai diversi anni. Un risultato fondamentale, che concorrerà a ripristinare l’antico volto del piccolo borgo collinare ed a migliorare l’offerta turistico-culturale del sito archeologico di Pontecagnano Faiano. La notizia arriva dopo diciotto mesi di lavoro della parte politica quanto degli Uffici, che si sono adoperati per ottenere l’importo necessario per rifinanziare l’opera, la cui ... anteprima24

