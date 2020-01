Pallanuoto femminile oggi in tv, Europei 2020: orari semifinali, programma e streaming (Di giovedì 23 gennaio 2020) Giornata dedicata al penultimo atto per quanto riguarda gli Europei di Pallanuoto femminile a Budapest. In terra magiara vanno scena oggi le semifinali: due partite incertissime che andranno a decidere coloro che si giocheranno il titolo ed il pass olimpico. In acqua prima le padrone di casa magiare con la Spagna, poi Russia ed Olanda. Andiamo a scoprire il programma di giornata e come seguire gli incontri. semifinali Europei Pallanuoto femminile 2020 Giovedì 23 gennaio 2020 17:30 Ungheria – Spagna 19:00 Russia – Olanda Gli Europei di Pallanuoto saranno trasmessi in diretta tv su RaiSport+ HD e live streaming su Rai Play oltre che in streaming in abbonamento su LEN TV. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ... oasport

marcoservida : beppesala, mentre la Cozzi diventa un cinema, mente la Cozzi si dice 'inagibile' le squadre di pallanuoto di Milano… - Radio1Sport : ?????Fabio Conti, dir. tecnico @7rosaWP a #LaTribunadiRadio1Sport: Brutta sconfitta quella del #Setterosa, prima deg… - infoitsport : LIVE Italia-Russia 7-13 pallanuoto femminile, Europei 2020 in DIRETTA: Setterosa eliminato -