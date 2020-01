Palermo, arrestati primario e infermieri per truffa ai danni del servizio sanitario (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un primario, due infermieri e un informatore sanitario sono stati arrestati a Palermo per truffa nell’ambito di un’indagine dei carabinieri del Nas. L’inchiesta riguarda l’utilizzo di protesi mediche e di ricoveri in ospedale. Nei confronti di Natale Francaviglia, direttore dell’unità complessa di Neurochirurgia dell’ospedale Civico, degli infermieri e dell’agente di commercio sono stati disposti i domiciliari. Complessivamente nell’inchiesta sono coinvolti 15 indagati tra medici e infermieri. Il gip di Palermo ha anche disposto il sequestro preventivo di oltre 43mila euro, quale profitto di reato. Il sequestro dovrà eseguirsi, oltre che nei confronti degli arrestati, anche nei confronti di altri due soggetti non colpiti da provvedimento restrittivo: Carmela Lombardo, infermiera dello stesso ospedale, e Gianmarco Randazzo, ... open.online

