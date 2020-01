“Ogni 3 pezzi di plastica, un libro in omaggio”: libreria di Scampia per l’ambiente (Di giovedì 23 gennaio 2020) Alla Scugnizzeria di Napoli la lodevole iniziativa: "Ogni tre pezzi di plastica riciclata, riceverete un libro in omaggio". L'annuncio, sui Facebook, è di Rosario Esposito La Rossa, scrittore, editore, promotore della Casa degli Scugnizzi nell'area nord della città partenopea. Che in questo modo aderisce alla campagna ecologista "Prendi3". fanpage

