Milano, crescono gli incassi di Area C: più 4 milioni in quattro anni (Di giovedì 23 gennaio 2020) crescono a Milano gli incassi agli ingressi in Area C, la zona a traffico limitato nel centro cittadino. I pedaggi pagati dagli automobilisti per accedere alla cerchia dei bastioni sono aumentati. Secondo il bilancio di previsione 2020 Palazzo Marino incasserà 34 milioni dai proventi della ztl di Area C, con un aumento di 4 milioni rispetto al dato del 2016. fanpage

