Meteo per domani, venerdì 24 Gennaio. Riecco PIOGGIA e NEVE, i dettagli (Di giovedì 23 gennaio 2020) Inizia a perdere colpi il dominio dell'alta pressione, insidiato da quel vortice iberico finora impossibilitato a spostarsi verso levante. L'indebolimento graduale del campo di alta pressione andrà a scaturire dalla discesa di latitudine del flusso perturbato atlantico, che aggancerà la depressione rimasta isolata sull'Iberia. In tal modo si verrà a creare una saccatura ad ovest dell'Italia, con le correnti oceaniche che riusciranno a pilotare una perturbazione che sarà responsabile di un peggioramento Meteo anche sul Mediterraneo Centrale e sull'Italia. Parliamo di una perturbazione comunque debole, non associata a una particolare area di bassa pressione. Ci sarà però in questa fase l'atteso cedimento dell'anticiclone, costretto ad arretrare verso levante sul bacino orientale del Mediterraneo. I fronti perturbati più organizzati resteranno però confinati a nord, in ... meteogiornale

