Mediaset: Piatek offerto al Napoli, ma Gattuso non gradisce il profilo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Il periodo di mercato lascia sempre adito notizie che piovono da ogni parte e indiscrezioni che non sempre si rivelano fondate. In casa Napoli sembra che la ricerca in questo momento sia per un attaccante, a giudicare dalle voci su Politano. Secondo quanto riportato da Dario Donato, giornalista di Mediaset, il Milan avrebbe proposto al Napoli Krzysztof Piątek (24): il tecnico Gattuso, però, pare non gradisca il profilo del centravanti polacco. Questo il tweet del giornalista Piatek offerto a Gattuso che però non gradisce il profilo #Milan #Napoli — Dario Donato (@Dario Donato) January 22, 2020 L'articolo Mediaset: Piatek offerto al Napoli, ma Gattuso non gradisce il profilo ilNapolista. ilnapolista

