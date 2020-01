Mamma sotto effetto di droga soffoca i suoi tre figli in casa (Di giovedì 23 gennaio 2020) Rachel Henry, 22enne Mamma dell’Oklahoma, è stata accusata dell’omicidio dei suoi tre figli. Pare che i piccoli abbiano lottato mentre lei li soffocava. Nelle ultime ore sono emersi raccapriccianti dettagli sulla morte di tre bambini a Phoenix, Arizona. Pare infatti che i piccoli siano stati uccisi dalla madre in tre diversi momenti della giornata e … L'articolo Mamma sotto effetto di droga soffoca i suoi tre figli in casa è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

