L'app Plague Inc. in forte crescita in Cina proprio mentre l'infezione da Coronavirus si sta espandendo (Di giovedì 23 gennaio 2020) I giocatori cinesi stanno apparentemente scaricando un'app che chiede loro di diffondere una malattia mortale proprio mentre la nazione affronta un micidiale virus misterioso. "Plague Inc.", un gioco di strategia in cui l'obiettivo è "portare a termine la vita umana diffondendo virus" - è stata l'app Apple n. 1 acquistata in Cina mercoledì mattina, mentre l'infezione da Coronavirus sta mietendo vittime.Sviluppato da Ndemic Creations, con sede nel Regno Unito, consente ai giocatori di controllare un agente patogeno che possono usare per distruggere il mondo prima che l'umanità si adatti ad esso. Alcuni utenti cinesi sembrano giocare come un modo per far fronte alle paure del Coronavirus, che sta imperversando in vista delle vacanze di Capodanno Lunare di questo fine settimana."Il modo migliore per vincere la paura è confrontarsi con la paura", ha scritto un osservatore su Weibo, il sito ...

