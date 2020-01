Il testo di Il Confronto di Marco Masini a Sanremo 2020 è un gioco di ruolo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Un continuo scambio di ruoli, nel testo di Il Confronto di Marco Masini, che torna sul palco del Teatro Ariston a distanza di tre anni da Spostato Di Un Secondo. Come annunciato, il brano sarà riversato nell'album che rilascerà per festeggiare i suoi primi 30 anni di carriera, da portare anche in un tour nei teatri. Nei primi stralci di testo che sono emersi a seguito dell'ascolto condotto dalla critica, si legge la volontà di volersi mettere a Confronto con quello che si è fatto e quello che si sarebbe potuto fare, con la certezza di non potersi crogiolare in una vita fatta di ma e di se. Marco Masini fa parte dei 24 artisti che sono stati annunciati nel corso dell'intervista che Amadeus ha rilasciato a Repubblica e presentati durante lo speciale de I Soliti Ignoti del 6 gennaio. Il significato di Il Confronto di Marco Masini a Sanremo 2020 Le chiavi di lettura del brano di ... optimaitalia

