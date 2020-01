Il cachet esorbitante di Roberto Benigni a Sanremo 2020: l’indiscrezione (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sanremo 2020, Roberto Benigni: indiscrezioni sul cachet, avrebbe chiesto alla Rai 300mila euro Un altro tema che farà rumore a Sanremo 2020 è quello del cachet di Roberto Benigni. Nell’indiscrezione pubblicata da Dagospia si legge che l’attore italiano premio Oscar per salire sul palco dell’Ariston avrebbe chiesto 300mila euro. Dopo la maxi richiesta economica di Ronaldo Georgina Rodriguez per partecipare al Festival di Sanremo arriva quella di Benigni. La richiesta dell’attore è la nuova difficoltà da risolvere per l’amministratore delegato Fabrizio Salini. Leggi anche: Sanremo 2020, in bilico la presenza di Georgina Rodriguez: avrebbe chiesto troppo tpi

