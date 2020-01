I giochi Tetris per mobile diventeranno esclusiva di un'altra società, EA elimina le sue app (Di giovedì 23 gennaio 2020) Electronic Arts sta per staccare la spina ad alcuni suoi giochi dedicati a Tetris su iOS ed Android. Se infatti all'interno dell'Apple Store o Play Store cercate "Tetris Premium" o "Tetris Blitz", la ricerca non darà risultato. EA prevede di ritirare definitivamente le sua app il 21 aprile di quest'anno, come spiega la nota pubblicata dall'editore."Finora abbiamo fatto un viaggio fantastico con voi, ma purtroppo è ora di salutarci. A partire dal 21 aprile 2020, le app di Tetris EA verranno ritirate e non saranno più disponibili da scaricare. Vi informiamo che sarete in grado di godervi il gioco ed utilizzare qualsiasi oggetto al suo interno fino a quella data. Speriamo che in tutto questo tempo vi siate divertiti a giocare con le nostre app. Grazie!".La scelta di EA di voler cancellare le app dedicate al puzzle più famoso al mondo deriva da un accordo del 2019 tra The Tetris Company ed ... eurogamer

