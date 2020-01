Godfall: il gioco per PS5 presenta la dicitura 'Windows PC' sul sito di PlayStation (Di giovedì 23 gennaio 2020) Godfall ha attirato le attenzioni degli utenti ResetEra e Reddit, poiché il titolo è presente sul sito ufficiale di PlayStation con la dicitura 'Windows PC' nella descrizione delle piattaforme.L'ambizioso Godfall arriverà su PS5 e PC, questo già lo sapevamo, ma vedere l'SO di Microsoft citato su un sito ufficiale della concorrenza ha destato la curiosità dei fan e alimentato le discussioni, soprattutto dopo i recenti rumor che vorrebbero Sony in procinto di pubblicare alcuni titoli PS4 sulla piattaforma PC: si è parlato di Dreams, ma anche di Horizon Zero Dawn di Guerrilla.Probabilmente si tratterà di un errore che, però, potrebbe anticipare l'annuncio di una prima ondata di giochi PS4 per Windows PC.Leggi altro... eurogamer

RPG_Italia : Video di gioco per Godfall - - badtasteit : #Godfall, il trailer leakato è di una vecchia versione del gioco - ItNagame : Svelato il video intero di Godfall per PS5? un gioco Game Freak in arrivo su PS4? Che ci fa Sonic Supersayan in Dra… -