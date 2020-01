Genova, si schianta con lo scooter contro due auto: muore un ragazzo di 27 anni (Di giovedì 23 gennaio 2020) Ieri mattina all’alba un ragazzo di 27 anni è morto in uno schianto avvenuto in via Siffredi. Lo scontro ha coinvolto lo scooter su cui stava viaggiando e, stando ai primi accertamenti, due automobili. L’incidente mortale è avvenuto poco dopo le 7 e ha causato lunghe code e disagi agli automobilisti. Un nuovo gravissimo incidente sulle strade genovesi: stamattina all’alba un ragazzo di 27 anni è morto in uno schianto avvenuto in via Siffredi. Lo scontro ha coinvolto lo scooter su cui stava viaggiando e, stando ai primi accertamenti, due automobili. L’incidente mortale è avvenuto poco dopo le 7 all’altezza dell’incrocio con via Erzelli. Stando a quanto accertato dalla polizia municipale, il giovane stava viaggiando verso ponente quando è andato ha tamponati un’auto che procedeva nella stessa direzione, poi con un’altra diretta invece verso levante. Sul ... limemagazine.eu

LimeMagazineU : Genova, si schianta con lo scooter contro due auto: muore un ragazzo di 27 anni -