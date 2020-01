Gazzetta: anche il Genoa su Younes (Di giovedì 23 gennaio 2020) Non ‘è solo la pista Torino per Amin Younes. Il calciatore tedesco è sicuramente fuori dai progetti di Rino Gattuso e il Napoli cerca per lui una nuova squadra, ma fino ad oggi la pista più accreditata era quella granata per la partenza di Iago Falque. Secondo quello che riporta oggi la Gazzetta dello Sport invece, anche il Genoa potrebbe essere la destinazione di Younes “Ma la difesa non è l’unica priorità sulla strada di una difficile salvezza, visto che il club rossoblù sta decidendo anche come muoversi sul fronte offensivo, ora affidato quasi interamente sulle spalle di Goran Pandev. I due profili fra i quali scegliere sono quelli del granata Iago Falque e di Amin Younes, per il quale il Genoa sta parlando con il Napoli” L'articolo Gazzetta: anche il Genoa su Younes ilNapolista. ilnapolista

