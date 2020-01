Firenze: al Teatro di Rifredi arriva la «Locandiera» di Proxima Res, con Tindaro Granata (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sui toni di bianco della scena gli attori Caterina Carpio, Caterina Filograno, Tindaro Granata, Mariangela Granelli, Fabio Marchisio, muovono delle bamboline in legno e dialogano con loro, a rappresentazione di ciò che accadrà nella commedia, così come faceva Goldoni da bambino con le poupettes che usava per inventarsi delle storie nel teatrino di casa sua firenzepost

