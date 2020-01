“Ecco perché sono stata esclusa”. Sanremo 2020, la verità di Arisa: polemiche in arrivo (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dopo le polemiche e le voci, sull’esclusione interviene Arisa. La cantante lo ha spiegato al settimanale Oggi. Secondo il suo ragionamento, sarebbe stata scartata in quanto il brano da lei presentato avrebbe rischiato di creare un doppione visto che la Angi ne ha preparato uno con lo stesso tema. “Mi è dispiaciuto perché per la prima volta presentavo un repertorio mio, ma pazienza”, riflette Arisa che aggiunge: “Amadeus ha reputato la mia canzone non idonea. Parlava di mia madre e siccome anche quella di Giordana Angi ha lo stesso tema, rischiava di essere un doppione”. La cantante ha quindi preso l’esclusione con filosofia, senza farne un dramma. Continua dopo la foto Spazio poi alla fresca eliminazione al ‘Cantante Mascherato’ (Rai Uno): “Mi sarebbe piaciuto continuare, sono sincera. C’era molta tensione, il programma implica tantissime energie”. E ancora: “Quando sono stata esclusa ... caffeinamagazine

