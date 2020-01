Confindustria, il 28 gennaio tappa di Connext 2020 in Macedonia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Si terrà il 28 gennaio in Macedonia la prossima tappa di Connext 2020, l’evento di partenariato industriale di Confindustria. Quello macedone rappresenta il terzo appuntamento con l’est Europa. Ieri, a Bucarest, si è svolta la seconda tappa del roadshow, organizzato da Confindustria Romania. Alla presentazione, presso la sede della Camera di Commercio di Romania, hanno partecipato oltre trenta rappresentanti di associazioni e imprese romene. Si è invece appena concluso l’incontro organizzato da Confindustria Montenegro a Podgorica, presso la sede della Camera di Commercio del Montenegro, cui hanno partecipato oltre venti rappresentanti di imprese e associazioni locali. Le tappe verso Connext 2020 sono organizzate in collaborazione con Confindustria Est Europa, la rappresentanza internazionale del sistema nei paesi Albania, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Kosovo, ... ildenaro

