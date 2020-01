Come riconoscere un bugiardo: uno studio linguistico dimostra che è possibile (Di giovedì 23 gennaio 2020) E’ possibile riconoscere un bugiardo? Molti studiosi hanno parlato di questa possibilità e nessuno è arrivato ad una vera e propria risposta. Sicuramente alcuni segnali non possono essere ignorati ed ora arriva in nostro soccorso anche uno studio linguistico. Come riconoscere un bugiardo grazie alla linguistica Raccontare una bugia implica diversi effetti collaterali, Come balbettare, arrossire, fare gesti strani e insoliti con le mani. Tuttavia sono stati studiati altri metodi per capire il vero o il falso, tra cui alcuni metodi prettamente linguistici. Alcuni ricercatori infatti hanno analizzato le storie vere e quelle false raccontate da alcuni soggetti e hanno trovato delle notevoli differenze. Gli studiosi hanno sottoposto alcune storie ad un computer per poter così fare un’analisi semantica. Mentire implica infatti raccontare una storia e un’esperienza almeno in ... velvetgossip

sgubbiMet : @franco_947 Avrebbe significato avere un cervello e riconoscere le proprie deficienze inteso come mancanze - ByGrandi : @ilpapimix Come non riconoscere i Litfiba! - gjscco : RT @Tanianerz: @ErmannoKilgore Concordo, come si fa a non riconoscere in #DiMaio coerenza e onestà, valori che nella politica, come nella v… -