Celebrity Hunted – Caccia all’uomo: ecco la data ufficiale del programma (Di giovedì 23 gennaio 2020) Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, la data di debutto del programma di Amazon con Fedez Amazon Prime Video ha reso finalmente ufficiale la data di debutto del programma Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il primissimo show italiano non-fiction che vedrà tra i protagonisti tantissimi volti celebri come Francesco Totti, Fedez, Luis Sal, Claudio Santamaria, Francesca Barra e tanti altri. Il programma, prodotto da EndemolShine Italia, sarà disponibile su Prie Video dal 13 marzo 2020. Dante Sollazzo, Head of Unscripted, EndemolShine Italy, ha riferito: “Celebrity Hunted – Caccia all’uomo è un’idea innovativa per gli spettatori. Un format rivoluzionario con una narrazione innovativa, elementi di suspense e un eccezionale cast che renderà questo show unico, una sfida mai vista prima in TV”. Celebrity Hunted, cos’è? Il format: come funziona Celebrity ... tpi

