Capitano Ultimo, il Consiglio di Stato: "Scorta va ripristinata" (Di giovedì 23 gennaio 2020) Federico Giuliani Accolta l’istanza cautelare presentata in via d’urgenza dal difensore di Sergio De Caprio, noto come Capitano Ultimo. Il Consiglio di Stato ha annullato la revoca della Scorta La Scorta di Sergio De Caprio, noto come Capitano Ultimo, deve essere “mantenuta o ripristinata”: lo ha stabilito il Consiglio di Stato con un apposito decreto legge. È stata accolta l’istanza cautelare presentata in via d’urgenza dal difensore di De Caprio per contrastare il provvedimento del Tar del Lazio che non aveva sospeso la revoca della Scorta del Capitano Ultimo. Il decreto della terza sezione di Palazzo Spada parla chiaro: “Il dispositivo di protezione revocato va mantenuto, o ripristinato, fino alla discussione cautelare collegiale fissata al prossimo 20 febbraio”. Il secondo grado della giustizia italiana ha osservato nel provvedimento che “nella vicenda in esame, si ... ilgiornale

repubblica : Capitano Ultimo: ripristinata la scorta. 'Chi serve lo Stato deve essere protetto' - N_DeGirolamo : TOGLIERE LA SCORTA AL CAPITANO ULTIMO È UNA VERGOGNA! Perché togliere la scorta al capitano @UltimoUMC? Ha una se… - salvosottile : Negli altri paesi li premiano. Nel nostro li puniscono. La scorta tolta al capitano @UltimoUMC e’ l’ennesima sconfi… -