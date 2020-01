Capitano Ultimo: Consiglio di Stato ripristina la scorta a De Caprio (Di venerdì 24 gennaio 2020) È stata ripristinata la scorta per il colonnello dei Carabinieri Sergio De Caprio, noto con il nome in codice di Capitano Ultimo: l’uomo che nel 1993 arrestò il capo dei capi di Cosa Nostra Totò Riina. Il Consiglio di Stato ha infatti deciso per la sospensione della sentenza del Tar del Lazio che lo scorso 15 gennaio aveva respinto la richiesta di De Caprio di bloccare la revoca della scorta ordinata dal ministero degli Interni. La prossima discussione in camera di Consiglio sulla questione è stata fissata per il prossimo 20 febbraio. ripristinata la scorta al Capitano Ultimo Nel motivare la sua decisione, il Consiglio di Stato ha portato all’attenzione dei suoi componenti uno degli atti intimidatori di cui è Stato vittima il Capitano Ultimo dal giorno in cui gli è stata evocata la scorta. Per la precisione si è parlato di una busta contenente un messaggio minatorio inviata ... notizie

