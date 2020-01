Burioni: "I controlli negli aeroporti non bastano" (Di giovedì 23 gennaio 2020) "A oggi non abbiamo la certezza che uno o più passeggeri atterrati stamattina a Roma da Wuhan non siano stati infettati dal nuovo coronavirus e che non svilupperanno la malattia dopo qualche giorno di permanenza qui in Italia". Lo ha detto all'AGI il virologo Roberto Burioni. "Il problema è che noi di questo virus non sappiamo davvero nulla", precisa. "Non sappiamo quanto sia realmente contagioso perché non abbiamo i dati; non sappiamo per quanto tempo una persona rimane contagiosa né tantomeno il periodo di incubazione; non sappiamo quanto l'infezione sia grave; non sappiamo se le persone decedute erano affette da altre patologie; e così via", spiega Burioni. "Allo stesso modo non sappiamo se tra le persone arrivate oggi a Fiumicino ce ne è qualcuna che poi svilupperà i sintomi della malattia", aggiunge. Difficile anche fare ipotesi. "È sbagliato ... agi

